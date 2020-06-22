Багдад, , 07:57 — REGNUM В Ираке от COVID-19 скончался автор единственного гола в истории иракской сборной по футболу на чемпионатах мира Ахмед Ради. Об этом 21 июня сообщает Sky News Arabia.

Бывший футболист поступил в больницу 13 июня, после чего был выписан, однако 18 июня он вновь был госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья, после чего скончался.

Напомним, в 1986 году на чемпионате мира по футболу, проходящем в Мексике, сборная Ирака забила единственный в своей истории гол на указанном первенстве. Ради стал его автором. Тогда сборная Ирака проиграла команде Бельгии со счетом 1:2.