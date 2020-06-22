Омск, 22 июня 2020, 07:11 — REGNUM К жителям Омской области в День памяти и скорби, 22 июня, обратились губернатор региона Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.
Они напомнили, что война принесла горе и страдания миллионам людей:
«Сегодня в каждой российской семье вспоминают погибших в жестокое лихолетье родных и близких».
"Вечная память и безмерная благодарность тем, кто погиб на полях сражений, умер от ран в госпиталях, всем, кто не дожил до Победы!» — говорится в обращении.
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Напомним, 22 июня в России, в день начала Великой Отечественной войны проходит День памяти и скорби. Война унесла жизни почти 152 тысяч жителей Омской области.
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