Горно-Алтайск, , 07:09 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 22 июня возложил цветы к Вечному огню на мемориале Славы в Горно-Алтайске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли с соблюдением принятых эпидемиологических мер.

Так, сегодня в республике не было запланировано массовых мероприятий.

«Великая Отечественная война началась в этот день 79 лет назад. Из Горного Алтая на фронт ушли более 42 тысяч человек, больше половины из них не вернулись с войны, 24 тысячи человек трудились в тылу», — отметили в правительстве.

Как отмечается, более 6,5 тыс. воинов из региона были награждены за отвагу и мужество на фронте, 25 стали Героями Советского Союза, а двое — полными кавалерами Ордена Славы.

Добавим, что выходец из Горного Алтая Николай Трофимов был одним из 28 панфиловцев, остановивших наступление немцев под Москвой у разъезда Дубосеково. В числе остальных бойцов за тот бой он получил звание Героя.

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