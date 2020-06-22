Москва, , 07:12 — REGNUM Памятные мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — 79-й годовщине нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, стартовали в России 22 июня, сообщает ИА REGNUM.

Первые мероприятия в День памяти и скорби традиционно начались с Дальнего Востока. Главы Камчатского края, а также Сахалинской и Амурской областей возложили цветы к памятникам воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и действующий в ряде регионов России режим повышенной готовности, памятные мероприятия были запланированы по всей России. Также ряд культурных и образовательных событий, посвященных началу Великой Отечественной войны, состоится и в онлайн-формате.

Напомним, 22 июня 1941 года без объявления войны нацистская Германия напала на СССР. Ни один житель Советского Союза не остался в стороне, война буквально вошла в каждую семью. Эта война унесла жизни 27 миллионов советских граждан.