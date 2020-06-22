Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Екатеринбург присоединился к общероссийской акции «Свеча Памяти». В ночь на 22 июня на площадке перед главным корпусом Уральского федерального университета было видно слово «ПОМНИМ» и дата начала войны.

Акцию провели волонтёры УрФУ и представители областного центра патриотического воспитания. Памятную надпись они выложили из тысячи свечей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Погибли более 27 миллионов жителей СССР.