Чита, , 06:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае остается сложной. Как сообщает сегодня, 22 июня, официальный сайт региона, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2667, причём 71 новый носитель SARS-CoV-2 добавился только за последние сутки.

«1467 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (21 за последние сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировано 40 летальных случаев пациентов с COVID-19.

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