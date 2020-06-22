Тюмень, , 06:51 — REGNUM В Тюмени в инфекционный госпиталь с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией попал настоятель католического прихода святого праведного Иосифа отец Анджей Юзеф Мажец. Об этом сообщается в паблике «Католическое сообщество в Тюмени и мире» в социальной сети «ВКонтакте».

"Из последних известий об отце Анджее. Он продолжает находиться в стационаре инфекционного отделения, проходит лечение», — сообщается в паблике.

Говорится, что отец Анджей на данный момент проходит тестирование на наличие вируса. Те, кто общался с заболевшим священнослужителем, получили предписание не контактировать ни с кем в ближайшие две недели, сообщают прихожане. Помимо этого, отмечается, что богослужения в католическом приходе проводятся дистанционно. Прихожанам рекомендуют воздержаться от групповых богослужений.