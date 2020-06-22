Владивосток, , 07:02 — REGNUM В День памяти и скорби во Владивостоке состоялось возложение цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ». Память героев почтили минутой молчания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

День памяти и скорби во Владивостоке Пресс-служба правительства Приморского края

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В памятных мероприятиях участвовал губернатор Олег Кожемяко, представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД, ТОФ.

«Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемая из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и преумножать», — сказал Кожемяко.

Также приморцы участвуют в благотворительной акции «Красная гвоздика», которая проходит уже в пятый раз. Организатор акции — фонд «Память поколений». Собрано почти 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, магаданцы 21 июня выложили из 250 зажжённых лампадок слово «Помним».