Приштина, , 07:48 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 21 июня сообщил, что в результате обследования 439 образцов в крае было выявлено 96 новых случая заражения коронавирусом за сутки. На первом месте по числу выявленных случаев (20) оказался город Джилян, затем следует Приштина (19 случаев), Призрен (19 случаев), Митровица (15 случаев) и другие. Ещё 29 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 2169 случаев заражения коронавирусом. 36 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 1047 пациентов уже здоровы.

С приходом к власти в Косово правительства Авдуллы Хотичисло ежедневно проводимых тестов на коронавирус увеличилось в два раза, при этом число выявляемых случаев заражения увеличилось многократно.

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