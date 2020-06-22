Токио, , 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.

По ее данным, тест способен выявить SARS-CoV-2 в течение 30 минут без использования сложного оборудования. Сам анализ проводится на пробе слюны и якобы не уступает другим экспресс-тестам. Эту методику разработала команда специалистов из университетов Нихон, Гумма и медицинского университета Токио. При этом точность результата такого теста не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня на авиабазе США «Мисава» в Японии выявили еще несколько случаев заражения коронавирусом нового типа.

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