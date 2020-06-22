Ванино, Хабаровский край, , 06:57 — REGNUM В Хабаровском крае, в портовом посёлке Ванино, открыли мемориальную доску Герою Великой Отечественной войны Алексею Кузьмичу Аксёнову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семья героя — дочь, внуки и правнуки. Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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Война для Алексея Кузьмича Аксёнова началась задолго до 1941 года.

Герой войны Алексей Аксёнов Архив семьи ветерана

В марте 1936 года Алексея Аксёнова призвали в армию. Служить ему пришлось на озере Хасан в Приморском крае. Озеро Хасан — небольшое пресное озеро, расположенное на юго-востоке Приморья у границ с Китаем и Кореей.

Мирная служба Алексея Аксёнова длилась недолго. В воздухе пахло войной, и этот страшный запах чувствовался по всему миру.

В начале июля 1938 года японское военное командование усилило гарнизон пограничных войск, расположенный западнее озера Хасан, полевыми частями. Они сосредоточились на восточном берегу реки Тумень-Ула. В результате в районе советской границы сосредоточились три пехотные дивизии японской Квантунской армии, механизированная бригада, кавалерийский полк, пулеметные батальоны и около 70 самолётов.

Стягивание своих войск японская сторона объясняла тем, что пограничная зона СССР вблизи озера — две небольшие сопки: Заозерная и Безымянная — якобы являются территорией Маньчжоу-Го, дружественного и находящегося под покровительством Японии государства. Советская сторона в ответ приняла решение выставить на сопке Заозерной дополнительный отряд, его выставили 9 июля.

Удостоверение о вручении медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» Архив семьи ветерана

15 июля 1938 года временный поверенный в делах Японии в СССР Харухико Ниси потребовал убрать советских пограничников с высот в районе озера Хасан. 20 июля посол Японии в СССР Мамору Сигэмицу повторил наркому иностранных дел притязания на высоты. Ссылаясь на русско-китайский протокол от 1886 года, советские дипломаты заявили, что притязания японской стороны беспочвенны — советские войска находятся на своей территории и никуда не уйдут.

Простой солдат Алексей Аксёнов, который тогда уже второй год служил у озера Хасан, ничего, конечно, о дипломатических переговорах между СССР и Японией не знал. Он просто честно нёс свою службу. Однако вскоре ему пришлось самому увидеть, как иностранное государство посягает на земли его родной страны.

Внезапно начались вылазки японских военных, провокации. 25 июля советский погранотряд подвергся нападению и оружейно-пулеметному обстрелу. 26 июля рота захватила пограничную высоту Чертова гора. Были и другие вылазки японцев, не понимавших тогда, что руководство их страны своей агрессивной, непродуманной политикой фактически подписало Японии приговор, который будет «приведен в исполнение» в августе 1945 года подписанием акта о полной и безоговорочной капитуляции Японии на борту американского линкора Миссури. С советской стороны документ подписал маршал Кузьма Деревянко, имя которого носит теперь один из Курильских островов.

Удостоверение о вручении медали «За Победу над Японией». Архив семьи ветерана

Но тогда никто ещё об этом не знал и даже предполагать не мог.

В июле 1938 солдат Алексей Аксёнов оказался в самом эпицентре событий на озере Хасан.

«Я помню, у деда был огромный шрам на всю ногу. Я спрашивал, откуда. Он рассказал. Он служил тогда на Хасане в конной роте. Они напоролись на засаду японца. Один из самураев полоснул деда шашкой по ноге. Дед упал, японец стал его избивать, выбил зубы, у деда до конца жизни были вставные челюсти, зубы свои он потерял на озере Хасан. Он погиб бы тогда, если бы не его товарищ, который пришёл на выручку — убил японца, спас деда», — рассказал внук героя, сменный механик Ванинского угольного терминала АО «Дальтрансуголь» СУЭК Сергей Макаренко.

Раненного Алексея Аксёнова отправили в госпиталь, в тыл. После выздоровления он пошел служить в милицию.

Медали Алексея Аксёнова Архив семьи ветерана

Но в мае 1941 года его вновь призвали в армию — в 317 стрелковый полк, в Сибири. Солдат, имеющий боевой опыт, был сразу назначен командиром отделения. В ноябре 1942 года он опять был ранен, отправлен в госпиталь, потом вновь вернулся на фронт.

Солдат Алексей Аксёнов прошёл всю войну, до последнего дня.

Из воспоминаний героя:

«Родился 15 мая 1914 года в Ставропольском крае. Судьба не баловала. Рано остался без родителей, воспитывался в детском доме. 10 марта 1936 года был призвал в армию на Дальний Восток, в 65-й стрелковый полк, там освоил специальности автоматчика, пулеметчика, получил воинское звание сержант. В 1938-м, в свои 20 с небольшим в битве с самураями получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, выжил благодаря врачам. После госпиталя недолго пришлось пожить мирной жизнью. В мае 1941 призвали в армию. А в июне началась война…».

Алексей Аксёнов прошёл до самого конца, до Победы, всю войну — и Великую Отечественную, и Вторую мировую.

После войны Алексей Кузмич служил в милиции до самой пенсии, имел награды и благодарности за храбрость и добросовестный труд.

Родина по достоинству оценила заслуги героя.

В семье ветерана бережно хранят Орден Красной звезды, Орден Отечественной войны I степени, Медаль за отвагу, Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», Медаль «За Победу над Японией», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».

Церемония открытия мемориальной доски Алексею Аксёнову Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Бои на озере Хасан продолжались и в августе 1938 года. Советские пограничники изрядно потрепали японцев. 4 августа посол Японии в СССР встретился с наркомом иностранных дел Литвиновым и заявил о намерении «разрешить конфликт мирным путём». Но потребовал оставления ряда японских войск на советской территории. Предложение было отвергнуто. СССР потребовал, чтобы незваные японские гости убрались с советской земли. Япония ответила отказом. 9 августа после ожесточенных боев советские войска полностью очистили советскую территорию от захватчиков. 11 августа боевые действия на озере Хасан были прекращены. И в этом несомненная заслуга солдата Алексея Аксенова.

Но Хасанский урок не пошёл милитаристской Японии впрок. 9 мая 1945 года была повержена гитлеровская Германия, но Вторая мировая война не была завершена: продолжали гибнуть в войне с Японией солдаты союзников — США и Великобритании. Верный союзническим обязательствам, взятым на себя на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, СССР объявил войну Японии, провёл Маньчжурскую операцию, освободил Китай и Корею, осуществил Южно-Сахалинскую наступательную операцию и Курильскую десантную операцию, освободив Южный Сахалин и Курилы. Советский Союз вышел победителем из самой страшной в истории человечества войны благодаря подвигу таких солдат, как Алексей Аксёнов, миллионов героев, отстоявших для нас мир.

22 июня 2020 года, на доме, где жил герой-ветеран, установили мемориальную доску. В церемонии приняли участие семья героя, представители воинских частей, ветеранских организаций, отделения Русского Географического общества, представители администрации Ванинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечают День памяти и скорби.