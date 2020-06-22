Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM В Бурятии подтвердили 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за весь период с начала эпидемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие выходные скончались три человека.

19 июня умерли пациентка 68 лет, страдавшая тяжёлым заболеванием лёгких и сопутствующей патологией сердечно сосудистой системы, а также 57-летний мужчина. У последнего, помимо COVID-19 страдал также терминальной хронической почечной недостаточностью, с сопутствующей тяжелой сердечно-сосудистой патологией, неоднократными ангиопластиками и стентированием коронарных артерий.

«20.06.2020 г. в стационаре по ул. Солнечная умер пациент 67 лет с новой коронавирусной инфекцией, страдающий тяжелыми заболеваниями: инфаркт миокарда, миеломная болезнь (злокачественное заболевание кроветворной системы), сахарный диабет», — добавили в штабе.

Число выявленных случаев заражения по ситуации на 22 июня составило 2634. Из них выписаны из больниц с выздоровлением 1714 человек. В стационарах остаются 549 больных, двое — в реанимации. На амбулаторном лечении находятся 353 пациента.

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