Скопье, , 07:43 — REGNUM 21 июня президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) выступил с осуждением «селективного подхода правительства к религиозным общинам».

Пендаровски Я думаю, что то, что некоторые представители правительства избирательно применяли меры, приказы и законы в отношении религиозных общин, способствовало распространению вируса. Вы не можете освобождать от ответственности ни религиозных лидеров, ни отдельных региональных лидеров в Исламской религиозной общине и православной церкви Македонии, которые поступали безответственно по отношению к своему здоровью и здоровью верующих.

Политик подчеркнул, что в условиях пандемии ни одна религиозная община в Македонии не может требовать права на свободное отправление культа без соблюдения протоколов и рекомендаций.

Напомним, уже несколько дней в Северной Македонии наблюдается существенное увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, тревогу вызывает рост смертности среди пациентов с COVID-19.

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