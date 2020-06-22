Скопье, 22 июня 2020, 07:43 — REGNUM 21 июня президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) выступил с осуждением «селективного подхода правительства к религиозным общинам».
Политик подчеркнул, что в условиях пандемии ни одна религиозная община в Македонии не может требовать права на свободное отправление культа без соблюдения протоколов и рекомендаций.
Напомним, уже несколько дней в Северной Македонии наблюдается существенное увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, тревогу вызывает рост смертности среди пациентов с COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Северной Македонии: «COVID-19 уносит жизни каждый день»