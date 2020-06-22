Сеул, , 06:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что это рекордно низкий суточный рост числа зараженных за почти месяц. Среди 17 новых случаев 11 связаны с очагами инфекции внутри страны, остальные — завозные.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 12 438. Новых летальных случаев от болезней, вызванных COVID-19, не было зафиксировано.

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