Пекин, , 06:18 — REGNUM Недавнее исследование показало, что 88,6% выпускников китайских вузов отпраздновали свои выпускные в цифровом формате по интернету из-за пандемии нового коронавируса, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Выпускники отпраздновали свои выпускные, снимая специальные видео, а также просматривая выпускные церемонии, сообщает газета China Youth Daily. По словам выпускников, новый опыт стал для них незабываемым, хоть и грустным, потому что нельзя было вживую попрощаться с одногруппниками и преподавателями.

Около 64,5% опрошенных считают, что в этом году выпускные несут очень особую значимость. Около 68% респондентов сказали, что это позволило им начать сильнее ценить окружающих их людей. Из 2505 опрошенных было 52,3% мужчин и 47,7% женщин.