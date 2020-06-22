Якутск, , 06:22 — REGNUM В Якутии министерство культуры и духовного развития запустило рекламные ролики, в которых известные в республике актёры театра и кино зачитывают выдержки из Конституции РФ на якутском и русском языках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Известные люди Якутии цитируют первую и вторую главы Конституции, являющиеся фундаментальными, поскольку в них отражены основы конституционного строя в России, а также права и свободы человека и гражданина.

«Новая Конституция защитит великую историю России, закрепит независимость и неделимость наших территорий, позволит сохранить уникальную природу Якутии и страны, подтвердит статус России как многонационального союза равноправных народов, укрепит общие ценности, права и свободы каждого», — считают актёры.

В роликах подчеркивается идея о многонациональности, единстве и равноправии народов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более миллиона человек подали заявление на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.