Благовещенск, , 06:10 — REGNUM За июнь в Благовещенске выпало 192 мм осадков. Это в два раза больше средней многолетней суммы осадков в этом месяце и по количеству приближается к историческим рекордам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре Амурской области.

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В целом по области в прошедшие выходные дни прошли сильные ливни.

«В Магдагачинском районе, местами в Зейском и в г. Тынде выпало более 50 мм (более 1,5 декадных норм), а в п. Тыгда — 82 мм (120% месячной нормы), в других пунктах — от 20 до 40 мм», — уточнили в региональном Гидрометцентре.

В областной столице — Благовещенске — с начала июня выпало 192 мм осадков. Это двойная средняя норма для этого месяца.

В Благовещенске в 1931, 1932 и 2009 году в июне выпала рекордная норма осадков — более 200 мм.

При этом синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами на юге Амурской области с 24 по 25 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после прошедшего обильного ливня в лужах и канавах появились караси. Как рассказала газетаАмурская правда, порыбачить в луже и канаве возле дома смог житель Благовещенска, который прислал в реакцию видео.