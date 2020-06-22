Тюмень, , 06:07 — REGNUM В Тюмени скульптуре собаке-копилке, которая расположена у центрального универмага, исполняется 10 лет. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Деньги, которые поступают в копилку, идут на содержание и лечение бездомных животных. По словам директора благотворительного фонда «Потеряшки» Ольги Гулецкой, копилка в год собирает 100−130 тыс. рублей. Но с переходом на электронные банковские карты пожертвований стало меньше.

Ольга Гулецкая отмечает, что фонд «Потеряшки» в 2013 году получил от администрации Тюмени здание для приюта. До сих пор требуют финансовых вложений инженерные сети. А вот в волонтёрах нехватки нет.