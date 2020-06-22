Чунцин, Китай, , 06:06 — REGNUM Восемь учеников начальной школы утонули в реке в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

По данным спасателей, тела погибших детей были извлечены из воды. Как сообщили в окружном департаменте общественной безопасности, школьники упали в реку в деревне Тунцзя округа Туннань примерно в 15:30 по местному времени 21 июня.

Предварительное расследование показало, что жертвами несчастного случая стали учащиеся одной из местных начальных школ. Они играли близ реки, когда одни из них упал в воду. Остальные дети погибли в попытках спасти упавшего. Расследование продолжается.