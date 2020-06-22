Шицзячжуан, Китай, , 05:58 — REGNUM В Китайской провинции Хэбэй на севере страны подтверждено два новых локальных случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, двое вновь заболевших находились в тесном контакте с заболевшими ранее людьми из Пекина. Также ни одного нового бессимптомного случая заражения выявлено не было.

На текущий момент всего 770 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, взяты под контроль медиков. Также имеется 10 бессимптомных случаев инфицирования, которые наблюдаются врачами. Среди них — пять «импортных».

Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 336 локальных случаев COVID-19 и еще 10 «импортных», то есть привнесенных в регион из других стран.