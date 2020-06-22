Лима, , 05:51 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки 184 человека скончались от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Таким образом общее количество жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 8045. Также за 21 июня в Перу выявили еще 3598 случаев заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 254 936 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях Перу находятся 10 566 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 июня общее количество выявленных в Перу случаев заражения коронавирусом превысило 250 тысяч. При этом с начала пандемии в стране провели почти 1,5 млн тестов на выявление SARS-CoV-2.

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