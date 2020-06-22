Москва, , 08:59 — REGNUM 22 июня в 4 часа утра в Александровском саду почтили память погибших в Великой Отечественной Войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный огонь» прошла в Москве уже 29 раз и посвященаДню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Церемония началась с сообщения советского диктора Юрия Левитана, который известил о начале военных действий. После чего пришедшие в эту ночь в Александровский сад возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, как и другие памятные мероприятия, акция прошла в урезанном формате, без участия ветеранов и роты почётного караула. В церемонии смогли принять участие юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов.