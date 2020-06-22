Пекин, , 05:28 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки было выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число привнесенных из-за рубежа случаев инфицирования COVID-19 в стране за все время эпидемии достигло 1876, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа новых «импортных» случаев в Китае, три были выявлены в Шанхае, два — в провинции Шэньси и по одному в Тяньцзине и Ляонине, отметили в ведомстве. Из общего числа таких заболевших, 1787 человек благополучно покинули больницы страны по выздоровлению. Смертей за сутки не было.