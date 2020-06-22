Екатеринбург, , 05:27 — REGNUM Администрация Екатеринбурга не занимается выдачей населению продовольственных наборов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что якобы чиновники выдают гражданам продукты питания. На сопровождающей запись фотографии изображены различные консервы, мука, макаронные изделия, кофе и т.д. Но в мэрии подчёркивают, что выдача не входит в полномочия органов местного самоуправления.

Чиновники уже обратились в правоохранительные органы.