Пекин, , 05:24 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 18 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа таких случаев, 11 являются локальными и семь «импортными», то есть привнесенных в страны из-за рубежа. Из общего числа локальных случаев, девять были зафиксированы в Пекине, еще два — в соседней с ним провинции Хэбэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было, отметили в комиссии. Напомним, что в Пекине с 11 по 21 июня было зафиксировано 236 подтвержденных локальных случаев COVID-19. Все они связаны с оптовым рынком «Синьфади».