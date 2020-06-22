Новосибирск, , 05:17 — REGNUM В Новосибирской области, согласно прогнозу Росстата до 2035 года, численность населения на протяжении всего прогнозируемого периода будет расти. Как уточнили в Новосибирскстата, прогноз предполагает увеличение численности населения региона до 2834 тыс. человек к концу периода.

«В целом численность населения возрастёт на 35,8 тыс. человек, или на 1,3%, — сообщает региональный орган статистики. — Городское население увеличится на 61 тыс. человек, или на 3%, сельское — уменьшится на 25,2 тыс. человек, или на 4%. К 2036 году доля городских и сельских жителей в общей численности населения области составит, соответственно, 80% и 20%».

По данным на 1 января 2020 года соотношение городских и сельских жителей составляло 79% и 21%.

Прогнозируется, что суммарный коэффициент рождаемости в Новосибирской области увеличится на 4%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни возрастёт на 5,5 лет-с 73 лет в 2020 году до 78,5 в 2035 году.

При этом прогноз предполагает ухудшение основных показателей естественного движения населения.

«При сокращении рождаемости и смертности будет наблюдаться нарастание естественной убыли населения до 2027 года, далее убыль начнёт сокращаться и к 2035 году достигнет значения в — 2,2‰, как и в начале периода, только с меньшими значениями показателей рождаемости и смертности. Естественная убыль прогнозируется на весь период до 2035 года, — сообщили в Новосибирскстате. — Предполагается, что миграционный прирост сохранится в течение всего прогнозируемого периода и будет полностью компенсировать естественную убыль. За счёт него область к 2036 году получит суммарно 174,7тыс. человек. Таким образом, согласно прогнозу, численность населения области будет расти только благодаря миграции».

Несмотря на снижение числа лиц старше трудоспособного возраста, процесс демографического старения в регионе продолжится.