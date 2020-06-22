Тяньцзинь, Китай, , 05:15 — REGNUM Полиция города Тяньцзиня на севере Китая изъяла 13,43 кг наркотиков в период с июня 2019 года по 2020 года, заявлено на пресс-конференции Информационной канцелярии Муниципального правительства Тяньцзине, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Полиция раскрыла 239 дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и арестовала 302 подозреваемых за этот период. Новые технологии были взяты на вооружение в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Образцы концентрации метаболитов были взяты с крупнейших очистных сооружений города, а также канализационных насосных станций города для отслеживания следов наркотиков.

Новые технологии позволили властям раскрыть ряд крупных дел, связанных с оборотом наркотиков в конце прошлого года, сообщил директор муниципальной комиссии по борьбе с наркотиками Ли Мин.

Тяньцзинь построил реабилитационные центры в жилых районах города с 2018 года. Всего 220 таких центров было создано в городе, где работает более 700 профессионалов по реабилитации наркозависимых.

В 2019 году количество вновь выявленных наркоманов в городе сократилось на 41,6% в годовом исчислении, а частота рецидивов среди реабилитированных наркоманов снизилась на 13,5%.