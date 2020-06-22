Петропавловск-Камчатский, , 05:19 — REGNUM На завершение одного из главных долгостроев Камчатки — краевой больницы — необходимо 5,1 млрд рублей. Вопрос реанимации долгостроя обсудили на заседании комиссии по развитию Дальнего Востока под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Работы будут возобновлены уже в 2020 году. Но пока вложить в больницу — недострой планируют только 500 млн рублей. Остальные средства ещё предстоит найти.

«Никто не снимает с нас обязанности достроить краевую больницу на Камчатке. Это наша общая с главой региона и Министерством здравоохранения РФ задача. Надо будет — будем обращаться к президенту России. Нужно, чтобы в будущем году больница продолжала строиться», — сказал Юрий Трутнев.

Врио главы Камчатки Владимир Солодов подчеркнул, что больница жизненно необходима краю:

«Жители Камчатки именно с этой больницей связывают надежды на новое качество здравоохранения. Извините за эмоциональность, но иногда волосы дыбом встают, когда читаешь, что в отдельных учреждениях здравоохранения постройки 40-х — 50-х годов капитальный ремонт последний раз был в 60-х годах».

Как сообщало ИА REGNUM, новую краевую больницу на Камчатке пытаются построить с 2009 года. Именно тогда было объявлено о начале строительства. Но в действительности строить начали только в 2014 году. Под личный контроль строительство объекта брали, на протяжении всего времени, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Леонид Рошаль и даже Герман Греф, а также другие высокопоставленные федеральные чиновники. Строительство, тем не менее, сопровождалось бесконечными скандалами, сменой подрядчиков. За шесть лет на строительной площадке смогли залить фундамент и установить два железных каркаса.

В феврале 2020 года тогда ещё губернатор Камчатки Владимир Илюхин называл совершенно иные цифры, говоря о стоимости строительства больницы «под ключ»: более 14 млрд рублей. Тогда же Илюхин сообщил, что федеральные власти пока не подтвердили выделение 9 млрд рублей, поэтому, в правительстве региона тогда решили строить не весь комплекс сразу, а блоками, «как трансформер». На первый блок требовалось 2,6 млрд, но и эту сумму федеральный центр выделять не спешил. В феврале 2020 года не удалось получить согласование Минздрава и Минстроя РФ, поскольку Минвостокразвития РФ не представило эти согласования, несмотря на то, что в октябре 2019 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал затянувшееся и остановленное строительство больницы. Вопрос был перенесен на март и «висит» до сих пор — денег нет. На заливку фундамента и железный каркас с 2014 года потрачено порядка миллиарда рублей.