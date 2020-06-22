Пекин, , 05:03 — REGNUM Главная канцелярия Центрального военного совета Китая выпустила набор регуляций по аудиту экономической ответственности высших военных чиновников, которые будут действовать с 1 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Правила устанавливают общий план работы по аудиту экономической ответственности и реструктурируют уже существующую систему аудита. Правила будут иметь важное значения для управления военными чинами в русле строгой дисциплины во всех аспектах, а также для улучшения систем проверок и контроля при осуществлении власти.

Кроме того, меры направлены на повышение лояльности высшего военного руководства, его цельности и воспитание ответственности. Документ освещает проверку выполнения решений, принимаемых старшими военными чинами, а также разрешение проблем в военно-экономической деятельности.