Новокузнецкие торговые центры и магазины на минуту остановят работу
В Новокузнецке сегодня, 22 июня, крупные торговые центры и магазины на одну минуту прекратят обслуживать покупателей, сообщает «Новокузнецк.ru».
В Ленобласти перезахоронят останки советских воинов, павших за Ленинград
В День памяти и скорби в Ленинградской области состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков защитников Ленинграда, пройдут различные акции памяти, с учетом соблюдения мер эпидемической предосторожности.
Ирина Яровая призвала всех присоединиться к акции «Свеча памяти онлайн»
Заместитель председателя Государственной думы, сопредседатель Попечительского совета акции «Свеча памяти» Ирина Яровая заявила, в этом году мероприятие проходит в двенадцатый раз. На своей странице в социальной сети она призвала разместить в социальных сетях фото горящей свечи с хэштегом #свечапамяти,.
«Память о погибших в годы войны — это бессмертие их подвига и благодарность будущих поколений. 22 июня — День памяти и скорби. День вероломного нападения фашистов на нашу страну. Трепет и пронзительную скорбь мы испытываем, когда звучат бессмертные слова: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!» — написала парламентарий.
В Пензенской области День памяти и скорби проведут в онлайн-формате
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в Пензенской области пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
22 июня в государственных учреждениях культуры, учреждениях культурно-досугового типа и в библиотеках Пензенской области пройдут тематические мероприятия.
Симферополь присоединится к акции «Великое кино Великой страны»
Участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны» в День памяти и скорби примет столица Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«Акция «Великое кино Великой страны» проводится с целью напомнить гражданам о событиях, связанных с героическими подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны», — сообщила заместитель начальника управления культуры и культурного наследия администрации Светлана Хохлова.
22 июня. Забайкалье. Всероссийская акция Свеча Памяти. На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошёл с нами до дня Победы. Цитата из видео.
Ко Дню памяти и скорби Музей Победы подготовил видеоролики
Музей Победы на Поклонной горе в Москве ко Дню памяти и скорби подготовил новые видеоролики о начале Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы. 22 июня музей покажет первые сражения Великой Отечественной войны. Видеоролики рассказывают о людях, защищавших страну от нападения фашистов на границе.
Магаданцы выложили из 250 зажжённых лампадок слово «Помним»
Жители Магаданской области поддержали акцию «Свеча памяти», которая открыла цикл мемориальных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби. Акция прошла накануне поздним вечером в Сквере Победы у мемориала «Узел Памяти».
В Перми в День памяти и скорби откроют автокинотеатр под открытым небом
В Перми 22 июня на парковке по ул. Спешилова, 114 откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом. В рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека», сообщает минкультуры региона.
Перед началом художественной ленты продемонстрируют короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека». Стихи поэтов, не вернувшихся с войны, прозвучат в исполнении современных популярных артистов.
В Свердловской области 22 июня традиционно завоют сирены
В Свердловской области 22 июня снова завоют сирены. Их включат в 14:15 по местному времени (12:15 мск) в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Звуки сирен услышат жители всех муниципалитетов региона.
Под Екатеринбургом откроют памятник павшим в годы войны
Под Екатеринбургом в посёлке Шувакиш будет открыт памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония состоится 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
В Благовещенске, несмотря на плохую погоду, состоялся Заплыв Памяти
В Благовещенске Амурской области 22 июня в 04:00 по местному времени, несмотря на сложные погодные условия — дождь и ветер, состоялся Заплыв Памяти.