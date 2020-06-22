22 июня отмечается День памяти и скорби. 79 лет назад гитлеровская Германия, а затем и её сателлиты, напала на Советский Союз.

Война вошла в каждую семью, в каждый дом. Она унесла жизни более 27 миллионов советских людей. Ежегодно в годовщину начала войны в разных регионах России и в некоторых постсоветских республиках проводятся памятные мероприятия. Проходят они и 22 июня 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса и действующие во многих территориях особые режимы. Также почтить память павших можно в режиме онлайн.