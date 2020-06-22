Пекин, , 04:46 — REGNUM Полиция провинции Юньнань раскрыла банду рэкетиров, промышлявшую торговлей наркотиками, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Были арестованы трое подозреваемых, у которых было изъято 58,65 кг метамфетамина. Как выяснили полицейские, злоумышленники планировали незаконно ввезти на территорию Китая наркотики через город Баошань.

Власти немедленно собрали рабочую группу для проведения расследовании. Уже 14 мая полиция схватила подозреваемого в уезде Мэнлянь. Пограничная полиции позднее направилась в столицу провинции город Куньмин для дальнейшего расследования, где были схвачены еще двое злоумышленников. Расследование продолжается.