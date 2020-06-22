Ла-Пас, , 04:43 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала закон о проведении всеобщих выборов 6 сентября. Об этом политик заявила в ходе видеообращения, показанного по телеканалу Union.

«Дорогие боливийцы, я подпишу закон о проведении выборов 6 сентября», — заявила она.

При этом Аньес подчеркнула, что сама не считает правильным проводить выборы в сентябре из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса нового типа. Она заявила, что на нее якобы оказывали давление другие кандидаты в президенты, в частности Карлос Меса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня и.о. президента Боливии Жанин Аньес призвала не проводить выборы в сентябре из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом она подчеркнула, что подчинится любому решению Высшего избирательного суда.

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