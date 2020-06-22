Пекин, , 04:41 — REGNUM Почти 1,12 млн томов книг было собрано общественными библиотеками Китая на конец 2019 года, что на 7,3% больше, чем годом ранее, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

По данным Министерства культуры и туризма КНР, согласно ежегодному отчету ведомства, количество электронных книг в библиотеках выросло на 7% до почти 866 млн единиц к 2019 году.

На конец 2019 года в Китае насчитывалось 3196 публичных библиотек, что на 20% больше, чем годом ранее. Общее количество визитов в общественные библиотеки страны вросло на 9,9% до 901 млн в 2019 году, согласно статистике.