Новосибирск, , 04:41 — REGNUM В Новосибирском государственном университете (НГУ) стартовала приёмная кампания. Из-за коронавируса она будет полностью проходить в дистанционном формате, сообщили в вузе.

Подача документов от абитуриентов осуществляется только через личный кабинет на сайте университета.

Общее количество бюджетных мест на все уровни образования в текущем году увеличилось на 3,5%. Таким образом, НГУ сможет принять 1118 человек на бюджетные места на направления бакалавриата/специалитета, 522 — в магистратуру, 95 — в аспирантуру, 22 — в ординатуру.

«Согласно поручению президента, региональные вузы в этом году должны получить дополнительные бюджетные места. Однако пока вопрос находится в процессе согласования на уровне правительства РФ», — отметили в вузе.

При этом университет не планирует увеличивать количество платных мест. Плата за обучение в 2020 году также повышаться не будет и останется на уровне прошлого года.