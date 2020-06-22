пос. Карпушиха, , 04:39 — REGNUM В Кировградском городском округе ночью 22 июня загорелся частично расселённый двухэтажный барак. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в посёлке Карпушиха на улице Парковой поступило в 02:36 по местному времени. Прибывшие пожарные эвакуировали десять человек. А в течение последующих двух часов они локализовали возгорание на площади 360 кв. метров.

Пострадавших нет.

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