пос. Карпушиха, 22 июня 2020, 04:39 — REGNUM В Кировградском городском округе ночью 22 июня загорелся частично расселённый двухэтажный барак. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в посёлке Карпушиха на улице Парковой поступило в 02:36 по местному времени. Прибывшие пожарные эвакуировали десять человек. А в течение последующих двух часов они локализовали возгорание на площади 360 кв. метров.
Пострадавших нет.
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