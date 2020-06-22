Пекин, , 04:37 — REGNUM Количество тестов на коронавирус, проводимых в Пекине, взлетело со 100 тыс. до более чем 230 тыс. в сутки, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Количество специальных заведения для проведения теста в городе было увеличено с 98 до 124 за прошедшую неделю, сообщил пресс-секретарь муниципальной комиссии здравоохранения Гао Сяцзюнь во время пресс-конференции.

Среди общего числа таких заведений, 20 являются центрами контроля за заболеваниями, 73 госпиталя и 31 медицинская лаборатория. С 13 июня все люди, работающие на оптовом рынке «Синьфади», который стал эпицентром новой вспышки в Китае, а также люди, проживающие в его окрестностях, проверяются на коронавирус.

Город также в качестве приоритета поставил проверку здоровья работников ресторанов, продуктовых магазинов, оптовых рынков, а также курьеров и фирм доставки еды, сообщили в муниципальном правительстве. В Пекине было выявлено более 200 локальных случаев COVID-19 с 11 июня.