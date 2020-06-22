Новосибирск, , 04:31 — REGNUM В Новосибирске следователи начали доследственную проверку после появления информации о хищении средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки.

«В настоящее время устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств», — уточняет следственное управление СКР по Новосибирской области.

Уже установлено, что к матери заболевшей девочки обратился так называемый «благотворитель». Он пообещал перевести на лечение ребёнка определённую сумму, но для этого ему якобы нужно оплатить банковскую комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мать девочки перевела на счёт злоумышленника часть средств. Сюжет о хищении средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в Новосибирске вышел в эфире федерального канала.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.