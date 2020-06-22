Каир, , 04:31 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1475 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 55 233. Также за 21 июня в Египте от осложнений COVID-19 скончались 87 человек. С начала пандемии в стране жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 2193 человека.

Кроме того, с начала пандемии выздоровели 14 736 пациентов. Их уже выписали из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, к 20 июня в Африке количество зараженных коронавирусом нового типа превысило 282 тысячи человек. Наиболее от пандемии пострадали в ЮАР и Египте.

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