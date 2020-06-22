Кемерово, , 04:20 — REGNUM В Кемеровской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации регионального штаба.

За это же время выздоровели 57 пациентов с коронавирусом, один скончался.

По данным на 21 июня, в Кузбассе официально зарегистрировано 1352 пациента с коронавирусом, 507 человек выздоровели, восемь скончались. Медицинскую помощь получают 837 пациентов с COVID-19.В стационарах, обсерваторах и дома находится 8501 человек.