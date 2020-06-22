Магадан, Магаданская область, , 04:51 — REGNUM Прокуратура в ходе проверок выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в закрытой на карантин младшей группе детского сада комбинированного вида № 3, областного дома ребёнка в Магадане, а также в детском саду «Родничок» в Сусумане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Колымы.

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Установлено, что в детских учреждениях, ранее закрытых на карантин, не было обеспечено строгое соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции среди работников и выполнение рекомендаций по организации работы с целью недопущения её заноса и распространения.

«Выявленные нарушения послужили основанием для внесения руководителям учреждений и комитету образования администрации Сусуманского городского округа представлений об устранении нарушений действующего законодательства, которые находятся на рассмотрении», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня прокуратура Колыма начала проверку по факту нарушений в детских садах Магадана.