Новосибирск, , 04:11 — REGNUM В Новосибирске больница №3 была перепрофилирована в инфекционный госпиталь. Он уже начал принимать пациентов с внебольничными пневмониями. Об этом сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Стационар рассчитан на 180 мест и работает в режиме распределительного центра — сюда госпитализируют пациентов с внебольничными пневмониями для уточнения диагноза. Схемы маршрутизации пациентов и персонала разрабатывались вместе с главным эпидемиологом Новосибирской области Еленой Пудовой.

Госпиталь получил 1550 костюмов инфекциониста, десять кислородных концентраторов и один новый аппарат ИВЛ.