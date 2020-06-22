Петропавловск-Камчатский, , 04:46 — REGNUM Правительство Камчатки попросит помощи федерального центра в борьбе с лесными пожарами. Обстановка в регионе сложная, сухие грозы вызывают многочисленные возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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22 июня в крае действуют 37 природных пожаров.

«Такого за историю наблюдения я не помню. Из 37 точек — две в зоне наземной авиационной охраны лесов. Это анагвайский пожар, его площадь 390 гектаров, шанучский — один гектар. Общая площадь пожаров на Камчатке сегодня охватывает 48 тыс. гектаров. Своими силами мы с таким объёмом не справимся. Необходимо основные силы беречь для центральной территории Камчатки, во многих районах установился 5-й класс пожарной опасности, на севере мы можем тушить только в случае угрозы населённым пунктам. Предлагаем ввести режим ЧС в лесах регионального характера. Считаю необходимым обратиться в федеральный штаб по борьбе с природными пожарами за оказанием краю помощи из федерального резерва. Такая договоренность предварительно согласована», — рассказал врио зампреда правительства Камчатки Сергей Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 20 лесных «спецназовцев» готовы к тушению лесных пожаров.

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