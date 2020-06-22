Пекин, , 04:07 — REGNUM Китайская метеорологическая обсерватория объявила «желтый» уровень погодной опасности из-за ураганов и ливней, которые ожидаются на обширных территориях страны, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Мощные ливни ожидаются на части территорий провинций Гуйчжоу, Хунань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян, а также в городах центрального подчинения Чунцине и Шанхае в период с 21 по 22 июня, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах провинции Гуйчжоу, Хунань, Хубэй и Аньхой ожидается до 280 мм в течение суток. По прогнозам, мощные ливни ожидаются в Гуйчжоу и Чунцине, а также в некоторых районах среднего и нижнего течения реки Янцзы в ближайшие пять дней. В некоторых районах возможны ливни до 70 мм.