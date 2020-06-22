Новосибирск, , 03:53 — REGNUM В Новосибирской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из информации оперативного штаба региона.

За два дня выздоровели 139 пациентов с коронавирусом, пять человек скончались.

Таким образом, по данным на 21 июня, в регионе было зарегистрировано 5033 пациентов с коронавирусом, в том числе 335 детей. 2769 человек выписаны с выздоровлением, 70 скончались.

В отделениях интенсивной терапии находятся 77 пациентов, на ИВЛ — 19 человек.