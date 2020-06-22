Сантьяго, , 03:43 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5607 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 242 355. Также за 21 июня в Чили от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 184 пациента. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 4479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Чили намерен рассмотреть около 3 тысяч летальных случаев, возможно связанных с коронавирусной инфекцией. По словам главы департамента эпидемиологии, эти случаи будут изучены и в случае подтверждения COVID-19 будут включены в официальную статистику.

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