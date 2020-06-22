Благовещенск, , 03:27 — REGNUM В Благовещенске Амурской области 22 июня в 04:00 по местному времени несмотря на сложные погодные условия — дождь и ветер — состоялся Заплыв Памяти.

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Как пишет ИА Амур. инфо, заплыв, посвященный Дню памяти и скорби, прошёл в сложных погодных условиях, но это не остановило участников. Пловцы запустили в Зею на плоту памятный венок и свечи. В заплыве приняли участие девять спортсменов и ветеранов Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге, при соблюдении всех мер предосторожности и с использованием средств индивидуальной защиты, пройдёт традиционная акция «Свеча памяти».