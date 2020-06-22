Биробиджан, , 03:11 — REGNUM В Еврейской АО организаторы заявили о полной готовности к проведению Единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ в регионе сдадут 966 человек. Вся процедура пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, но вот выпускников не будут заставлять надеть маски и перчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве ЕАО.

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В ЕАО подготовили 10 пунктов проведения ЕГЭ и 89 аудиторий.

Организаторов экзамена обеспечат средствами индивидуальной защиты. Всем участникам перед входом в аудитории измерят температуру. При этом школьники смогут сдавать экзамен без маски и перчаток.

«Логистическая схема рассадки выпускников разрабатывается в каждом пункте проведения ЕГЭ. Но все участники будут входить таким образом, чтобы не допустить скопления на входе, и рассаживаться с соблюдением социальной дистанции, не более десяти человек в аудитории», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета образования ЕАО Михаил Калманов.

В связи с пандемией коронавируса в России в этом году отменили обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку и математике. Итоговую аттестацию выпускников произведут по имеющимся оценкам. ЕГЭ сдают те выпускники, которые планируют поступление в вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство детского лагеря «Фома» в Биробиджане приняло решение полностью отменить летние смены. Главная причина — пандемия коронавируса. Обращение к детям, родителям и сотрудникам размещено на сайте учреждения.