, 08:57 — REGNUM 1418 свечей зажгли в ночь на 22 июня в центре Москвы в ходе ежегодной акции «Линия жизни», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби и традиционно прошло на Крымской набережной парка «Музеон».

Акция «Линия памяти» на Крымском мосту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Волонтёры и жители города зажгли свечи, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны. Первую свечу зажжег руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, депутат Мосгодумы Евгений Герасимов и председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, впервые за всё время существования акции, ветераны Великой Отечественной Войны не смогли принять в ней участия. Кроме того, было принято решение не проводить и театрально-концертную программу.

Поддерживать огонь на Крымской набережной будут 50 волонтеровдо 23:59 22 июня.