Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Бразилии превысило 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Сообщается, что за 21 июня в стране еще 641 пациент скончался от осложнений COVID-19, увеличив тем самым число жертв инфекции до 50 617. Также в Бразилии количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 085 038.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 8 708 008. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США и Бразилии. Список стран по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19 также возглавляют Соединенные Штаты и Бразилия.

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