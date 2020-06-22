Москва, , 01:43 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции на рынке в Пекине является очень странной, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — заявил сенатор.

Пушков отметил, что в Китае в очередной раз вспышка инфекции происходит именно на рынке, однако в этот раз экзотические животные в качестве переносчиков коронавируса не фигурируют. По его словам, никто снова не дает внятных объяснений произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на рынке «Синьфади» в китайской столице Пекине был выявлен новый очаг заражения коронавирусом нового типа. В связи с этим в Китае провели исследования, которые выявили, что невозможно заразиться SARS-CoV-2 при употреблении морепродуктов или другой пищи. По словам китайских ученых, основным способом заражения является воздушно-капельный путь.

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